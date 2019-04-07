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    Зеленський пропонує провести референдум щодо вступу України в НАТО

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    Кандидат в президенти України&nbsp;Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський пропонує провести референдум щодо вступу України в НАТО
    Кандидат в президенти України Володимир Зеленський 
    Фото: Главком

    Зеленський хоче «достукатися до кожної людини, що живе на Сході України»

    Кандидат в президенти України Володимир Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

    Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна», яке вийшло в неділю, 7 квітня.

    «Я особисто за НАТО, але щоб вступити в НАТО треба пояснити, що це, що це не якийсь алігатор, який хоче проковтнути нас, Україну, що це безпека країни. Треба достукатися до кожної людини, що живе на Сході України», - зазначив кандидат.

    Щодо європейських прагнень України він зазначив, що цей курс уже давно обраний і ніхто його не збирається міняти. 

    Для поліпшення інвестиційного клімату Зеленський запропонував усунути тиск на бізнес з боку силових структур.

    «У нас дві глобальні проблеми - війна на Донбасі і те, що люди бояться інвестувати в Україну», - зазначив він.

    Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі. 

    Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

    Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

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      Джерело: DW

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