  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією

    • Розсилка
    <p>У Зеленського стверджують, що для боротьби з корупцією в Україні &laquo;ніколи не було політичної волі&raquo;</p> - У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією

    У Зеленського стверджують, що для боротьби з корупцією в Україні «ніколи не було політичної волі»

    Фото: Главком

    У штабі кандидата в президенти пояснили, що для боротьби з корупцією «винаходити велосипед не потрібно»

    Штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднив кроки, які він хоче здійснити, аби побороти корупцію в країні.

    Про це йдеться у повідомленні команди Зеленського в Telegram.

     «Ми підкреслюємо, що у цій сфері винаходити велосипед не потрібно. Давно відомо - що треба робити. Просто політичної волі ніколи не було», - заявив у Зеленського.

    Так, штаб кандидата пропонує:

    • Формувати антикорупційні органі через незалежні міжнародні конкурсні комісії;
    • Скасувати недоторканність;
    • Створити міжнародний Вищий економічний суд і позбавляти суддів посади в разі ухвалення неправосудних рішень;
    • Позбавити силові структури невластивих функцій (ініціювання справ та розслідування економічних та фінансових злочинів) та формувати їх виключно через незалежну міжнародну конкурсну комісію;
    • Максимально декриміналізувати економічну діяльність, а саме карати економічно та адміністративно за економічні порушення, притягати до відповідальності чиновників, які висувають штучні претензії до бізнесу;
    • Збільшити суворість покарання для державних службовців через підписання згоди на добровільне позбавлення служби та через введення додаткового покарання у вигляді конфіскації всього майна та довічної заборони обіймати державні або місцеві посади, ввести заборону суддівських рішень щодо виходу під заставу;
    • Перенести «державу у смартфон» через реалізацію максимальної кількості послуг бізнесу в електронному вигляді;
    • Максимально залучити громадян до викривання корупції через винагороди;
    • Ініціювати звернення до західних правоохоронців з проханням розпочати антикорупційні розслідування проти тих українських корупціонерів, які встановлені українськими антикорупційними органами.

    Раніше політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

    До слова, 6 квітня лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зустрівся з Володимиром Зеленським.

    Читайте також:
      Читайте також
      реформа вибори корупція в Україні політика чиновник Володимир Зеленський правосуддя
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ