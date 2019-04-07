У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією



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У Зеленського стверджують, що для боротьби з корупцією в Україні «ніколи не було політичної волі» Фото: Главком

У штабі кандидата в президенти пояснили, що для боротьби з корупцією «винаходити велосипед не потрібно»

Штаб кандидата в президенти України Володимира Зеленського оприлюднив кроки, які він хоче здійснити, аби побороти корупцію в країні.

Про це йдеться у повідомленні команди Зеленського в Telegram.

«Ми підкреслюємо, що у цій сфері винаходити велосипед не потрібно. Давно відомо - що треба робити. Просто політичної волі ніколи не було», - заявив у Зеленського.

Так, штаб кандидата пропонує:

Формувати антикорупційні органі через незалежні міжнародні конкурсні комісії;

Скасувати недоторканність;

Створити міжнародний Вищий економічний суд і позбавляти суддів посади в разі ухвалення неправосудних рішень;

Позбавити силові структури невластивих функцій (ініціювання справ та розслідування економічних та фінансових злочинів) та формувати їх виключно через незалежну міжнародну конкурсну комісію;

Максимально декриміналізувати економічну діяльність, а саме карати економічно та адміністративно за економічні порушення, притягати до відповідальності чиновників, які висувають штучні претензії до бізнесу;

Збільшити суворість покарання для державних службовців через підписання згоди на добровільне позбавлення служби та через введення додаткового покарання у вигляді конфіскації всього майна та довічної заборони обіймати державні або місцеві посади, ввести заборону суддівських рішень щодо виходу під заставу;

Перенести «державу у смартфон» через реалізацію максимальної кількості послуг бізнесу в електронному вигляді;

Максимально залучити громадян до викривання корупції через винагороди;

Ініціювати звернення до західних правоохоронців з проханням розпочати антикорупційні розслідування проти тих українських корупціонерів, які встановлені українськими антикорупційними органами.

Раніше політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

До слова, 6 квітня лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко зустрівся з Володимиром Зеленським.