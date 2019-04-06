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    Суспільство

    Політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори

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    У Зеленського фактично не буде інших варіантів, окрім, як йти на конфронтацію з парламентом, - політолог - Політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори
    У Зеленського фактично не буде інших варіантів, окрім, як йти на конфронтацію з парламентом, - політолог

    Надзадача Зеленського – не розгубити рейтинг в умовах короткого «медового місяця»

    Політтехнолог Андрій Золотарьов впевнений: якщо кандидат у президенти Володимир Зеленський виграє у другому турі виборів президента України, то блискавично переформатувати під себе Верховну Раду, як це зробив Янукович в 2010-му, у нього не вийде. Про це  йдеться в матеріалі «Главкому» Якщо завтра Зеленський.

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    Золотарьов зазначає, що надзадачею у разі перемоги для Зеленського – не розгубити рейтинг в умовах короткого «медового місяця» з виборцями і відсутності економічних ресурсів для популярних кроків.

    «Якщо це вдасться, то після парламентських виборів він ще може розраховувати на створення коаліції, з якою працюватиме. А якщо цього не вийде, то Зеленський може виявитись найбільш коротким та безболісним шляхом до парламентської республіки. Якщо Рада піде шляхом зміщення центру влади до себе та до прем’єра, у нього не буде ресурсів цьому запобігти», - вважає Золотарьов.

    Політолог Кость Бондаренко вважає, що у Зеленського фактично не буде інших варіантів, окрім, як йти на конфронтацію з парламентом.

    «Парламент може саботувати будь-яку пропозицію Зеленського, але, як  показує катавасія навколо дебатів, новий президент ігноруватиме закони, що заважатимуть його діяльності. І на це є попит у його електорату», - зазначає Бондаренко.

    Політолог впевнений, що Зеленський буде діяти за принципом – якщо не подобається моє рішення, звертайтесь до суду.

    «Якщо ж Зеленський буде намагатися домовитися, то програє парламентські вибори. Він є виразником інтересів тієї частини країни, що розчарована в постмайданній дійсності, причому за нього голосували ті, хто розчаровані і в Порошенкові, і в Опозиційному блоці, і так далі. Від нього хочуть швидких дій і простих рішень», - наголошує політтехнолог.

    Більше читайте: Якщо завтра Зеленський

     

     

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