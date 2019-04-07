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    Зеленський вже готовий до переговорів з Путіним

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    Володимир Зеленський - Зеленський вже готовий до переговорів з Путіним
    Володимир Зеленський
    Фото: Главком

    Кандидат у президенти України запевнив, що «жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи»

    Кандидат у президенти України Володимир Зеленський висловив готовність до прямих переговорів з президентом Російської Федереції Володимиром Путіним.

    Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Україна», яке вийшло в ефір ввечері 7 квітня.

    «Війна з Росією. Тому з РФ треба говорити. Мають бути переговори і дипломатичний формат перемовин з РФ у присутності представників Заходу», - сказав Зеленський, додавши, що з Росією треба говорити «однозначно».

    Також Зеленський ствердно відповів на питання, чи готовий він до перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Кандидат у президенти України запевнив, що «жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи». За його словами, цілісність України має бути константою.

     «Усі розуміють, що зараз головна задача - не просто зупинити війну, а зробити перші кроки - припинити стрілянину. Для цього є Мінські угоди, треба продовжувати мінський процес. Але усі згодні – цей «мінський формат» треба реформувати», - додав Зеленський.

    Також він пропонує «достукатися до кожного українця, що живе на окупованих територіях, не просто їм щось пообіцяти, а відновити стосунки».

    Кандидат у президенти знову запропонував почати платити пенсії людям, які живуть на окупованих територіях та говорити їм, «що вам запудрили мізки, що ми вас чекаємо, любимо, усіх переможемо».

    Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

    Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

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