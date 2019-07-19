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    Зеленський розповів китайцям, що йому заважає захищати інвесторів

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    <p>Зустріч з представниками ділових кіл КНР, 19 липня</p> - Зеленський розповів китайцям, що йому заважає захищати інвесторів

    Зустріч з представниками ділових кіл КНР, 19 липня

    Фото: Пресслужба президента

    Учасники зустрічі склали попередній перелік проектів з інвестиційним потенціалом близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями

    Президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ділових кіл Китайської Народної Республіки.

    Про це 19 липня повідомляє пресслужба президента.

    Як зазначається, глава держави наголосив, що одним з головних пріоритетів його команди є гарантування безпеки інвестицій. «Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент та уряд», – заявив Зеленський.

    За словами президента, потрібно зробити все можливе, щоб захистити бізнес від тиску правоохоронних органів.

    «Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд. Після формування більшості у новому парламенті з’явиться кандидатура нового генпрокурора. Таким чином, ми зможемо на ділі захищати інвесторів від впливу правоохоронних органів», - підкреслив президент.

    Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування у розвиток інфраструктури, сільського господарства та у розробку газових родовищ в Україні.

    «Одне з питань – це будівництво концесійної дороги навколо Києва», - сказав Зеленський.

    Зі свого боку представники державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової інфраструктури, розповіли про проекти, які вони могли б втілити в Україні власним коштом.

    «Представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проектів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг», - повідомили у пресслужбі.

    Зазначається, що учасники зустрічі склали попередній перелік проектів з інвестиційним потенціалом близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проектів була визначена Національна інвестиційна рада, яку очолює президент.

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