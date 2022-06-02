Кварталівець розповів, як учасники шоу Зеленського волонтерять і служать в Нацгвардії

Працівники «Кварталу 95» допомагають переселенцям із Маріуполя

Учасники творчого об’єднання «Студія «Квартал 95» з початком війни перекваліфікувалися у волонтерів та навіть військових. Про це один із представників шоупроєкту Євген Кошовий розповів у інтерв’ю «Українській правді».

«Від початку повномасштабного вторгнення треба було якось перекваліфіковуватися, тому що до своєї професії було якось далеко і думати про це було важко», – так Кошовий пояснив зміни. Він зазначив, що в основному кварталівці зараз займаються волонтерством: «Десь вантажі зустрічаємо, десь відправляємо, комусь розвозимо щось».

Зокрема, додав колишній колега президента Зеленського по сцені та телеекрану, зараз учасники «Кварталу 95» допомагають переселенцям із Маріуполя – коли було холодно, збирали теплі речі, зараз готують для цих людей літній одяг, «тому що в них взагалі ж нічого немає».

Крім того, два учасники «Кварталу», Олександр Пікалов та Володимир Мартинець, служать одній частині Національної гвардії. Кошовий розповів історію, як Пікалов пішов записуватися до Нацгвардії, і його пропустили без черги, пожартувавши, що «Квартал» навіть на війну по блату йде».

Євген Кошовий зазначив, що за свою діяльність після 2014 року він потрапив до чорних списків у окупантів, які захопили рідну для шоумена Луганську область. «Я один із перших в списках. Коли там ще залишався старший брат з дружиною і дітьми, він казав мені: «Тут ходять вже, запитують про вас».

Нагадаємо, що Євген Кошовий різко відгукнувся про російських колег, які з початку війни жодного разу не зателефонували зі словами підтримки – назвавши їх «сцикунами». Так само боягузами кварталівець вважає і увесь російський народ.