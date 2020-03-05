Міністром охорони здоров'я став Ємець, якого навіть Янукович звільняв за неефективність
Неефективний міністр тепер знову вважається ефективним
Сподіваюся, нарешті задоволені хейтери Уляни Супрун. МОЗ тепер очолив «міцний господарник», колишній міністр уряду Азарова - Ілля Ємець. Ніколи нові обличчя ще не були такими новими.
Найсмішніше, що навіть з того уряду Ємця швидко вигнали. У 2011 Янукович звільнив його (так, тоді так було можна) за неефективність та відсутність реформ. Це приблизно те саме, якби Олег Ляшко виключав з Радикальної партії за нетрадиційну орієнтацію. Але, як бачимо, неефективний міністр тепер знову вважається ефективним. Не вийшло у 2010-му, спробує у 2020-му. А як не вийде - ще через десять років.
Але є й хороші новини. Коли Ємця знову звільнять, не потрібно буде вигадувати текст новини. Шаблон вже є, треба буде тільки деякі прізвища та дати поміняти.
Джерело: блог Дениса Казанського