Міністром охорони здоров'я став Ємець, якого навіть Янукович звільняв за неефективність

Ілля Ємець - міцний господарник часів правління Януковича Фото: УНІАН

Неефективний міністр тепер знову вважається ефективним

Сподіваюся, нарешті задоволені хейтери Уляни Супрун. МОЗ тепер очолив «міцний господарник», колишній міністр уряду Азарова - Ілля Ємець. Ніколи нові обличчя ще не були такими новими.

Найсмішніше, що навіть з того уряду Ємця швидко вигнали. У 2011 Янукович звільнив його (так, тоді так було можна) за неефективність та відсутність реформ. Це приблизно те саме, якби Олег Ляшко виключав з Радикальної партії за нетрадиційну орієнтацію. Але, як бачимо, неефективний міністр тепер знову вважається ефективним. Не вийшло у 2010-му, спробує у 2020-му. А як не вийде - ще через десять років.

Але є й хороші новини. Коли Ємця знову звільнять, не потрібно буде вигадувати текст новини. Шаблон вже є, треба буде тільки деякі прізвища та дати поміняти.

Джерело: блог Дениса Казанського

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