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    Зеленський розширив список керівників, яких треба узгоджувати з президентом

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    Володимир Зеленський хоче узгоджувати кандидатури керівників <span>Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України</span> - Зеленський розширив список керівників, яких треба узгоджувати з президентом
    Володимир Зеленський хоче узгоджувати кандидатури керівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
    Фото: пресслужба Офісу президента України

    Зеленський вніс зміни до указу президента від червня 2008 року

    Президент Володимир Зеленський своїм указом розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Отже, Зеленський вніс зміни до указу президента від червня 2008 року.

    Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

    У перелік таких посад внесли наступні:

    • голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
    • перший заступник, заступники глави Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації.

    Так, сьогодні президент також змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом глава держави ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

    До слова, напередодні колишній прем‘єр-міністр Гончарук розкритикувавчинного прем‘єра Шмигаля. «Через некомпетентність та корупційні оборудки державу чекає енергетичний локдаун із драматичними наслідками для простих громадян», - вважає Гончарук. Експрем’єр розповів, що взимку 2019/2020 років, коли він очолював уряд, накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ були більш ніж достатніми для стабільного та безпечного проходження осінньо-зимового періоду.

    Також додамо, що 16 лютого Рада відновила конкурси на державні посади. Вони були тимчасово скасовані у квітні 2020 року на час посиленого карантину.

    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент указ
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