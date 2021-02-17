Зеленський розширив список керівників, яких треба узгоджувати з президентом

Зеленський вніс зміни до указу президента від червня 2008 року

Президент Володимир Зеленський своїм указом розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Отже, Зеленський вніс зміни до указу президента від червня 2008 року.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

У перелік таких посад внесли наступні:

голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

перший заступник, заступники глави Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Так, сьогодні президент також змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом глава держави ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

До слова, напередодні колишній прем‘єр-міністр Гончарук розкритикувавчинного прем‘єра Шмигаля. «Через некомпетентність та корупційні оборудки державу чекає енергетичний локдаун із драматичними наслідками для простих громадян», - вважає Гончарук. Експрем’єр розповів, що взимку 2019/2020 років, коли він очолював уряд, накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ були більш ніж достатніми для стабільного та безпечного проходження осінньо-зимового періоду.

Також додамо, що 16 лютого Рада відновила конкурси на державні посади. Вони були тимчасово скасовані у квітні 2020 року на час посиленого карантину.