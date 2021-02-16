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    Політика

    Зеленський завів ботоферму, щоб хвалити владу та знищувати своїх опонентів

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    У Фейсбуці створено понад два десятки спільнот, які пишуть тільки про досягнення чинної влади - Зеленський завів ботоферму, щоб хвалити владу та знищувати своїх опонентів
    У Фейсбуці створено понад два десятки спільнот, які пишуть тільки про досягнення чинної влади
    Фото з відкритих джерел

    На роботу ботів витрачено понад пів мільйона гривень

    На підтримку президента працює ботоферма з понад 20 спільнотами у Фейсбук, які пишуть тільки про «успіхи» влади.

    Про результати свого аналізу повідомили «Букви».

    За даними журналістів, вони нібито виявили понад 20 груп і 100 ботів, які рекламували пости про досягнення влади. Всі групи діють за одним алгоритмом. З певною періодичністю в пабліку з'являються пости з різних ЗМІ, в яких роблять акцент на позитивних моментах чинних лідерів держави.

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    Також ці групи нібито використовуються для реклами постів проти політичних опонентів. За останні два роки було створено понад 20 таких груп. На рекламу подібних публікацій витрачено понад 770 тисяч гривень.

    Основна маса публікацій пов'язана з виступами або цитатами політологів Петра Олішука, Сергія Лямцева, Петро Охотіна, Володимира Фесенка та інших. Потім на сторінках створювалися пости та налаштовувалася платна реклама в Фейсбуці.

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    Таким же способом нібито створювали публікації проти експрезидента Петра Порошенка, спікера ВР Разумкова, колишнього глави ОП Андрія Богдана, а також Сенцова та інших політиків.

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    При цьому спільноти позитивно відгукувалися про Зеленського, Єрмака та депутатів від «Слуги народу», Качуру, Корнієнко та інших.

    У виданні зазначають, що такі публікації порушують правила користування Фейсбук. Під час президентської компанії в США, наприклад, Фейсбук змінив свою політику і заборонив рекламувати політичні пости.

    Раніше, соціальна мережа Facebook заборонила будь-який контент, який заперечує Голокост.

    Теги: ЗМІ Володимир Зеленський Facebook опозиція реклама влада
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