Зеленський створив раду з питань освіти

Освітню раду очолив «слуга» Колебошин

Президент Володимир Зеленський указом № 55/2021 створив Консультативну раду з питань розвитку системи загальної середньої освіти, проєкт якої запропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Рада буде консультативно-дорадчим органом при президентові, основні завдання якого – моніторинг сучасного освітнього простору і реформування системи середньої освіти, а також аналіз законодавства в цій сфері. Рада має удосконалювати законодавство та пропонувати модернізацію системи.

Також вона повинна буде оцінювати якість середньої освіти, пропонувати методи розвитку вчителів і забезпечувати дотримання гарантій від держави (оплата праці, пенсії, соцзабезпечення).

Крім цього, рада займатиметься розвитком державно-приватного партнерства і поліпшенням координації між центральною і місцевою владами в питаннях освіти.

Очолив раду депутат від «Слуги народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.

Крім нього, до ради увійшли ще 22 людини, зокрема президент Академії педагогічних наук Василь Кремень, голова громадського союзу «Освіторія» Зоя Литвин, а також педагоги-володарі низки нагород.

До слова, Міносвіти затвердило підручник з історії, де Росія заснувала Південь України, а українці їздили туди на заробітки. Книгу обіцяють відправити на перевірку у НАН, але якщо огріхи там виявлені не будуть, підручник може потрапити в шкільні бібліотеки.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство освіти та науки перевірити підручник з історії України. А саме ті сторінки, де висвітлюються події Революції гідності. Таким чином суд частково задовольнив позов заступника керівника адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. Мова наразі не йде про зміни у цих підручниках або вилучення певних статей. За рішенням суду підручники будуть «переглянуті» з метою надати відповідь на звернення громадянина у встановленому законом порядку.