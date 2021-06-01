Зеленський сподівається, що Німеччина надасть Україні зброю

Поки що німецький уряд виступає проти постачання зброї Україні

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї. Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, але вона могла б це зробити», – сказав він.

За його словами, Україні потрібні ракетні катери, патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіообладнання та броньована військова техніка. Хоча Зеленський вдячний Німеччині за підтримку, яку вона надала, він сподівається на більше.

«Габек це розуміє», – сказав Зеленський, маючи на увазі заяву співголови «Зелених» Роберта Габека, який виступав за поставку в країну «оборонної зброї» після візиту в Україну.

«У ситуації, коли мова йде про захист життя людей, варто переглянути принципове «ні» Німеччини (в питанні поставок озброєнь в зони конфліктів. – ред.)», – зазначив Габек 27 травня в інтерв'ю DW.

Водночас представники правлячого блоку ХДС / ХСС поки висловлюються проти цієї ідеї.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, коментуючи висловлювання Габека, заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.

Раніше делегація Бундестагу задумалася, як надати Україні зброю. Це сталося після візиту депутатів на Донбас.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.