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    Мінськ більше не підходить. Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик – Кравчук

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    Мінськ більше не підходить. Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик – Кравчук
    Фото: leonid-kravchuk.com.ua

    Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо – до ОБСЄ

    Столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити. Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі одного з телеканалів.

    «Така ситуація в Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі. Ми уважно стежитимемо за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю», – зазначив глава української делегації в ТКГ.

    «У нас не буде вже рейсів у Білорусь, ми не зможемо навіть туди потрапити. Таким чином, з огляду на ситуацію, що склалася, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, зрозуміло, що ми не можемо навіть розглядати питання про точку обговорення – мінський майданчик. Ми обов'язково будемо шукати новий майданчик», – додав він.

    Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо – до ОБСЄ.

    Тим часом, українці і досі літають до Росії, і за відсутності прямого авіасполучення мінський хаб був найзручнішим способом дістатися туди повітрям. Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» розповів про можливі варіанти авіасполучення після блокування мінського хабу.

    Дипломат переконаний, аби дістатися до Росії повітрям, можна буде скористатися достойними шляхами. «Способи будуть – Стамбул, Грузія, країни Балтії, що мають регулярне сполучення з Росією», – підкреслив він.

    Читайте також: Куди переїде «Мінськ»? Де Україні шукати майданчик для переговорів з Росією
    Теги: Білорусь ОБСЄ Леонід Кравчук Україна
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    Мінськ більше не підходить. Для переговорів щодо Донбасу будуть шукати новий майданчик – Кравчук