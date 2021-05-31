Зеленський поскаржився, що Німеччина не надала Україні жодної військової допомоги

Зеленський заявив, що Німеччина з 2014 року відмовляється надавати Україні військову допомогу, хоча могла це зробити

Президент Володимир Зеленський розкритикував Німеччину за те, що вона з 2014 року відмовляється надавати військову допомогу Україні, хоча могла допомогти. Про це йдеться в інтерв'ю глави держави німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Як зазначив Зеленський, німецький канцлер Ангела Меркель «багато зробила для України», але він «сподівався на більше від неї» у нормандському форматі.

«Але ми дуже вдячні за те, що маємо. І водночас я знаю: Німеччина може зробити більше. Габек (лідер німецької партії Союз 90/Зелені – ред.) мене зрозумів. Він розумів, що «Північний потік – 2» – це лише зброя, і дуже гостра. Він також розуміє, що Україна не має флоту. Що наші узбережжя не захищені. Що нам потрібна летальна зброя. Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла», – сказав він.

Глава держави наголосив, що Німеччина має «чудові військові кораблі«, а також вона могла б надати Україні й інше військове озброєння.

«Штурмові гвинтівки, радіообладнання – багато чого. Ми отримали позашляховики Hummer від американців, а Німеччина є провідною державою у виробництві броньованих військових машин», – додав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.