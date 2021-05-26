Делегація Бундестагу після візиту на Донбас задумалася, як надати Україні зброю

«Я люблю Україну, люблю українців. Ви дуже хороші, миролюбні люди, а ця війна – великий тягар і випробування для вас», – сказала німецька депутатка

У вівторок, 25 травня, у район проведення операції Об'єднаних сил приїхали німецькі парламентарі на чолі зі співголовою партії «Союз90/Зелені» Робертом Габеком. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Депутати Бундестагу прибули для ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в зоні ООС, зокрема поблизу великих міст, де проживає цивільне населення та зосереджені об'єкти промисловості.

Заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов розповів про ситуацію вздовж лінії зіткнення, акцентувавши увагу на заходах покращення гуманітарної складової. Іноземним гостям продемонстрували черговий доказ російської агресії - залишки боєприпасів, вироблених в РФ і випущених окупантами у бік українських позицій.

Після брифінгу німецькі делегати відвідали зруйноване селище Широкине, де побачили наслідки «руського міра»: жителі цього морського курорту залишили свої домівки та не можуть повернутися через триваючу російську військову агресію.

Депутатка Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Віола фон Крамон-Таубадель була в Україні, зокрема в Луганській і Донецькій областях, багато разів: ще до війни вона ініціювала тут впровадження зелених технологій - будівництво установки із виробництва біогазу у Волновасі та спорудження вітрової електрогенеруючої станції неподалік Широкиного.

«Дуже прикро, що вітряки, які ми бачили з даху будинку в Широкиному, зараз знаходяться на території, окупованій російськими військами та не працюють. Сумно дивитися на ті руйнування, які спричинила війна. Я люблю Україну, люблю українців. Ви дуже хороші, миролюбні люди, а ця війна – великий тягар і випробування для вас», – сказала Віола фон Крамон-Таубадель.

Депутатка Європарламенту також висловила думку, що європейські лідери мають колективно обдумати, як ефективно допомогти Україні.

«Надання мобільних шпиталів, прийняття поранених українських воїнів на реабілітацію, звісно, добре. Але слід подумати, як Україні надати оборонну зброю, яка допоможе протистояти збройній агресії, адже ваша держава має на це право», – додала Віола фон Крамон-Таубадель.