Недоїдає і недосипає: журналіст розповів, як Зеленський накинувся на печиво
Гордон стверджує, що Зеленський «невиспаний та втомлений» своєю роботою
Журналіст Дмитро Гордон розповів про стан здоров’я президента України Володимира Зеленського.
Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ.
За його словами, Гордон зустрічався із президентом. Під час цього Зеленський нібито накинувся на печиво, кажучи, що він дуже голодний.
«Це було в офісі президента, на Банковій, поставили там вазочки з печивом. І президент відразу накинувся на печиво, як зголодніла людина. Я запитав: а що трапилося? Він каже: я голодний, просто не маю часу поїсти. І це печиво він хаотично запивав водою», - розповів Гордон.
Він стверджує, що президент України «невиспаний та втомлений» своєю роботою.
«Тобто - змучена людина роботою. Це видно. Синці під очима», - зазначив він.
Нагадаємо, пресмарафон президента України Володимира Зеленського тривав 14 годин.
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