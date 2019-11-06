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    Недоїдає і недосипає: журналіст розповів, як Зеленський накинувся на печиво

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    Президент Володимир Зеленський провів 14-годинний пресмарафон - Недоїдає і недосипає: журналіст розповів, як Зеленський накинувся на печиво
    Президент Володимир Зеленський провів 14-годинний пресмарафон
    Фото: Главком

    Гордон стверджує, що Зеленський «невиспаний та втомлений» своєю роботою

    Журналіст Дмитро Гордон розповів про стан здоров’я президента України Володимира Зеленського.

    Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ.

    За його словами, Гордон зустрічався із президентом. Під час цього Зеленський нібито накинувся на печиво, кажучи, що він дуже голодний.

    «Це було в офісі президента, на Банковій, поставили там вазочки з печивом. І президент відразу накинувся на печиво, як зголодніла людина. Я запитав: а що трапилося? Він каже: я голодний, просто не маю часу поїсти. І це печиво він хаотично запивав водою», - розповів Гордон.

    Він стверджує, що президент України «невиспаний та втомлений» своєю роботою.

    «Тобто - змучена людина роботою. Це видно. Синці під очима», - зазначив він.

     Нагадаємо, пресмарафон президента України Володимира Зеленського тривав 14 годин.

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