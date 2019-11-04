П’ять років безкарності: правозахисники розповіли про переслідування журналістів в окупованому Криму трансляція



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Українські правозахисні організації оприлюднили дані про переслідування журналістів в Криму за п’ять з половиною років російської окупації,

Сьогодні, 4 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбувся брифінг на тему «П’ять років безкарності: коли покарають винних у злочинах проти журналістів у Криму?»

Запрошені гості:

Тетяна Печончик, голова Центру прав людини ZMINA;

Ірина Сєдова, дослідниця Кримської правозахисної групи;

Тетяна Рихтун, журналістка із Севастополя, головна редакторка редакції суспільно-політичних проектів ТО UA:Київ ПАТ «НСТУ»;

Сергій Заєць, адвокат, експерт Регіонального центру прав людини;

Вадим Лушпієнко, начальник відділу прокуратури АР Крим.

2 листопада ООН відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. З нагоди цієї дати українські правозахисні організації оприлюднили дані про переслідування журналістів в Криму за п’ять з половиною років російської окупації, а прокуратура розкаже про актуальний стан розслідування цих справ.