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    П’ять років безкарності: правозахисники розповіли про переслідування журналістів в окупованому Криму

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    П’ять років безкарності: правозахисники розповіли про переслідування журналістів в окупованому Криму

    Українські правозахисні організації оприлюднили дані про переслідування журналістів в Криму за п’ять з половиною років російської окупації,

    Сьогодні, 4 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбувся брифінг на тему «П’ять років безкарності: коли покарають винних у злочинах проти журналістів у Криму?»

    Запрошені гості:

    • Тетяна Печончик, голова Центру прав людини ZMINA;
    • Ірина Сєдова, дослідниця Кримської правозахисної групи;
    • Тетяна Рихтун, журналістка із Севастополя, головна редакторка редакції суспільно-політичних проектів ТО UA:Київ ПАТ «НСТУ»;
    • Сергій Заєць, адвокат, експерт Регіонального центру прав людини;
    • Вадим Лушпієнко, начальник відділу прокуратури АР Крим.
    2 листопада ООН відзначає Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. З нагоди цієї дати українські правозахисні організації оприлюднили дані про переслідування журналістів в Криму за п’ять з половиною років російської окупації, а прокуратура розкаже про актуальний стан розслідування цих справ.
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