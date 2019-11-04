П’ять років безкарності: правозахисники розповіли про переслідування журналістів в окупованому Криму

П’ять років безкарності: правозахисники розповіли про переслідування журналістів в окупованому Кримутрансляція
Українські правозахисні організації оприлюднили дані про переслідування журналістів в Криму за п’ять з половиною років російської окупації,
Сьогодні, 4 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбувся брифінг на тему «П’ять років безкарності: коли покарають винних у злочинах проти журналістів у Криму?»
Запрошені гості:
- Тетяна Печончик, голова Центру прав людини ZMINA;
- Ірина Сєдова, дослідниця Кримської правозахисної групи;
- Тетяна Рихтун, журналістка із Севастополя, головна редакторка редакції суспільно-політичних проектів ТО UA:Київ ПАТ «НСТУ»;
- Сергій Заєць, адвокат, експерт Регіонального центру прав людини;
- Вадим Лушпієнко, начальник відділу прокуратури АР Крим.