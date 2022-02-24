Зеленський терміново звернувся до українців та росіян (відео)

Глава держави записав відеозвернення на тлі ескалації ситуації на Донбасі

Президент Володимир Зеленський 23 лютого знову виступив зі зверненням до українців щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну. Зеленський звернувся до українців після звернення ватажків «Л/ДНР» до президента Росії Володимира Путіна.

Зеленський заявив, що керівництво Росії схвалило крок російських військ вперед. Мова про російські війська вздовж українського кордону.

Зеленський у своєму відеозверненні також звернувся до росіян, і нагадав, що нас із ними розділяють понад дві тисячі кілометрів загального кордону, вздовж якого стоять війська.

«Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська, майже двісті тисяч солдатів. Тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їх крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті», – заявив Зеленський.

Як наголосив президент, причиною для російського вторгнення може стати будь-яка провокація.

«Причина може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація. Будь-який спалах. Спалах, який може спалити все», – сказав він.

Зеленський зазначив, що у разу наступу російських військ українці будуть захищатися.

«Нам не потрібна війна, ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Але ми захищатимемося. Наступаючи, ви бачитимете наші обличчя, а не спини», – сказав він.

Президент спростував інформацію російської пропаганди, що Україна може загрожувати росіянам.

«Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було в минулому, немає зараз і не буде в майбутньому. Ви вимагаєте гарантій безпеки від НАТО. І ми вимагаємо гарантій нашої безпеки – від вас, від Росії, та інших гарантів Будапештського меморандуму», – підкреслив Зеленський.

Відзначимо, 22 лютого вночі Зеленський вже публікував звернення до громадян. У нічному відеозверненні президент заявляв, що причин для безсонної ночі немає, а кордони України надійно захищені.

Звернення Зеленського було записано після засідання РНБО, яке було скликано на тлі визнання Росією псевдореспублік «ЛДНР».

Глава держави заявив, що Україна розцінює дії РФ як порушення сувернітету, а визнання «ЛДНР» може означати вихід РФ з мінських угод.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».