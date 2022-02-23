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    Зеленський розповів, про що він говорив із великим бізнесом

    Президент на зустрічі з найбільшими підприємцями - Зеленський розповів, про що він говорив із великим бізнесом
    Президент на зустрічі з найбільшими підприємцями
    фото: president.gov.ua

    Зеленський попросив бізнесменів перебувати в Україні поряд зі своїми колективами

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками великого бізнесу, що працює в нашій країні. На заході були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Глава держави подякував бізнесменам за те, що вони почули сигнал від влади у складний для України момент, та разом з іншими високопосадовцями поінформував їх про поточну ситуацію.

    «Для мене важливо, що ви перебуваєте в Україні. Мене зараз не цікавлять будь-які суперечності або непорозуміння між нами в будь-яких напрямах. Ми маємо всі разом гідно пройти цей непростий період і захистити українців», – наголосив Президент.

    Зеленський зазначив, що на підприємствах і в компаніях присутніх на зустрічі представників бізнесу працює близько 2 мільйонів українців.

    «Ми захищаємо нашу державу і наших громадян, а також ваші підприємства. Тому вам доведеться захищати їх разом з нами – і підприємства, і людей, які на них працюють», – сказав він.

    Глава держави попросив, щоб бізнесмени в ці дні перебували в Україні, поруч зі своїми колективами.

    Зеленський також зазначив, що держава працює над тим, щоб ситуація в економіці була стабільною, щоб була стабільною національна валюта.

    Представники бізнесу наголосили на готовності взаємодіяти з владою задля розв'язання всіх питань, що виникають нині.

    Як відомо, ЗМІ зафіксували, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

    Зазначимо, сьогодні олігархи Ахметов та Пінчук прилетіли в Україну (відео).

    Раніше стало відомо, що сьогодні о 18.00 годині мала відбутися зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами країни.

    Як повідомлялося, український олігарх Рінат Ахметов зробив заяву на тлі російської агресії та загрозливих заяв Путіна. Ахметов закликає владу, бізнес і громадян України до єдності та оголошує про сплату компанією «СКМ» податків наперед на суму 1 млрд грн.

    Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.

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    Теги: бізнес олігархи українці Володимир Зеленський президент
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    Зеленський розповів, про що він говорив із великим бізнесом