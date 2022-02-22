Відмова від Криму і НАТО. Путін оголосив Україні ультиматум

Одним із головних пунктів вимог Путіна є демілітаризація України

Президент РФ Володимир Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України. Путін каже, що Україна має визнати анексію Криму та відмовитися від перспективи членства в НАТО. Таким чином, на думку російського диктатора, станеться «відновлення дипломатичних відносин».

Свої заяви Путін озвучив на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістки про передумови відновлення дипломатичних відносин між Україною та Росією

«Ці питання ми обговорювали в ході зустрічей з нашими європейськими партнерами і, власне кажучи, з нашими американськими партнерами ми теж говорили про це не один раз. По-моєму, публічно це не звучало, але я скажу. Природно, питання звучить, що ж з обох сторін або з боку Києва має статися, щоб ситуація, на нашу думку, вважалася врегульованою в довгостроковій європейській перспективі, і щоб ми могли жити спокійно ... Ну я вам цю страшну розкрию – перше, що необхідно зробити всім, це визнати волевиявлення людей, які проживають у Севастополі та в Криму», – зазначив Путін.

Путін також підкреслив, що другою вимогою є те, щоб Україна сама відмовилася від вступу до НАТО і реалізувала ідею нейтралітету.

І остання, за його словами, вимога – демілітаризація України. Водночас він додав, що вирішення проблеми Донбасу вже «стало неактуальним».

Нагадаємо, сьогодні Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

«На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення», – додав Путін.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.