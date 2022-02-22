Зеленський розповів, як Київ відповість на дії Росії: повне звернення президента

Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що своїми рішеннями щодо визнання «незалежності» окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року. Про це Зеленський розповів під час відеозвернення, оприлюдненого Офісом президента.

За словами президента, Україна кваліфікує дії Москви як порушення свого суверенітету та територіальної цілісності. Він також припустив, що вони можуть означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандського формату».

«Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішніми та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка вісім років підтримує війну, не може «підтримувати мир», як вона це заявляє», – заявив він.

Зеленський повідомив, що вже провів переговори щодо ситуації з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном та головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Він також має заплановану розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Крім того, голова держави нагадав, що Міністерство закордонних справ 21 лютого ініціювало консультації в рамках Будапештського меморандуму. ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, засідання ОБСЄ та екстрений саміт «нормандської четвірки» через рішення Путіна про «визнання» незаконних збройних угруповань.

«Я ініціював скликання засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації. Також ініційоване екстрене скликання саміту «нормандської четвірки». Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Росію словами», – зазначив він.

Президент запевнив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню й не піддається на провокації.

«Ми добре розрізняємо провокації і наступ військ агресора. За нами правда, і правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, зростання ризиків, ви будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій, зробимо все, щоб так і було надалі», – запевнив президент.

Глава держави подякував усім громадянам України, які вкотре доводять, що українці – розумна й мудра нація і попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно та виважено.

«Ми давно й до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає», – зазначив президент.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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