Рада федерації дала добро Путіну на використання армії в Україні

У 2014 році рішення про використання армії РФ за кордоном передувало офіційному вторгненню російської армії до Криму

Постанова верхньої палати парламенту Росії набирає чинності з моменту прийняття

Рада федерації Росії дала дозвіл президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном, в тому числі на окупованому українському Донбасі. Відповідне рішення підтримали 153 сенатори, пише ТАСС.

Варто нагадати, що у 2014 році рішення про використання армії РФ за кордоном передувало офіційному вторгненню російської армії до Криму.

У постанові Ради федерації зазначається, що президент РФ надає право використовувати російські війська за кордоном. При цьому їх чисельність, регіони перебування, терміни та завдання, що стоять перед ними, визначає глава держави.

Постанова верхньої палати парламенту Росії набирає чинності з моменту прийняття. Документ підписала голова Ради федерації Валентина Матвієнко.

фото: council.gov.ru

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази. Також прем'єр Британії заявив, що Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.