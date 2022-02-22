Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей
Російський диктатор розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР»
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала «ЛДНР» в межах, які прописані в їх «конституції». При цьому він уточнив, що саме в межах Луганської та Донецької областей, які у складі України. Про це диктатор сказав на брифінгу.
«В яких кордонах ми будемо визнавати ці «республіки». Ми визнали їх конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України», – заявив Путін.
При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».
«На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення», – додав Путін.
Раніше сьогодні заступник глави МЗС Росії обіцяв, що РФ визнає квазіреспубліки у фактичних межах.
Як відомо, зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».
Також сьогодні Рада федерації дала добро Путіну на використання армії в Україні.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.
Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.
Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».
21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.