Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей

Володимир Путін сказав, що Росія визнала «ЛДНР» у межах Луганської та Донецької областей, які у складі України

Російський диктатор розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала «ЛДНР» в межах, які прописані в їх «конституції». При цьому він уточнив, що саме в межах Луганської та Донецької областей, які у складі України. Про це диктатор сказав на брифінгу.

«В яких кордонах ми будемо визнавати ці «республіки». Ми визнали їх конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України», – заявив Путін.

При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

«На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення», – додав Путін.

Раніше сьогодні заступник глави МЗС Росії обіцяв, що РФ визнає квазіреспубліки у фактичних межах.

Як відомо, зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Також сьогодні Рада федерації дала добро Путіну на використання армії в Україні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.