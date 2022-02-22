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    Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей

    Володимир Путін сказав, що&nbsp;Росія визнала &laquo;ЛДНР&raquo; у межах Луганської та Донецької областей, які у складі України - Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей
    Володимир Путін сказав, що Росія визнала «ЛДНР» у межах Луганської та Донецької областей, які у складі України
    фото: tass

    Російський диктатор розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР»

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала «ЛДНР» в межах, які прописані в їх «конституції». При цьому він уточнив, що саме в межах Луганської та Донецької областей, які у складі України. Про це диктатор сказав на брифінгу.

    «В яких кордонах ми будемо визнавати ці «республіки». Ми визнали їх конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України», – заявив Путін.

    При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

    «На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення», – додав Путін.

    Раніше сьогодні заступник глави МЗС Росії обіцяв, що РФ визнає квазіреспубліки у фактичних межах.

    Як відомо, зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

    Також сьогодні Рада федерації дала добро Путіну на використання армії в Україні.

    Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

    Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

    Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

    Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

    21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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    Теги: Росія «ДНР» Луганщина «ЛНР» Путін Донеччина ОРДЛО політика Україна окуповані території
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    Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей