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    Зеленський: треба сідати за стіл переговорів і закінчувати війну

    Володимир Зеленський заявив, що війну потрібно закінчувати й сідати за стіл переговорів - Зеленський: треба сідати за стіл переговорів і закінчувати війну
    Володимир Зеленський заявив, що війну потрібно закінчувати й сідати за стіл переговорів
    фото: Офіс президента

    Зеленський закликав Росію сідати за стіл предметних переговорів

    Президент Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів щодо закінчення війни Росії з Україною. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

    «Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій», – заявив Зеленський.

    За його словами, «дуже важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великій Британії, Євросоюзу, Канаді, Австралії, Японії та іншим вільним країнам світ тільки наслідуватиме. А отже, його не обманути. Санкції не обійти».

    Зеленський провів 8 березня перемовини з низкою світових лідерів та заявив про підтримку та розуміння з їхнього боку.

    «Говорив сьогодні з Марком Рютте – прем’єр-міністром Нідерландів. У нас нова сторінка у відносинах з Нідерландами. Дякую за підтримку. (Говорив – ред.) з прем’єром Ізраїлю Беннетом, прем’єром Люксембургу Бетелем, президентом Франції Макроном. Маємо підтримку, маємо розуміння», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29 Україні, але є умови .

    Також ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

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    Теги: санкції війна Володимир Зеленський президент
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    Зеленський: треба сідати за стіл переговорів і закінчувати війну