Зеленський: треба сідати за стіл переговорів і закінчувати війну

Володимир Зеленський заявив, що війну потрібно закінчувати й сідати за стіл переговорів

Зеленський закликав Росію сідати за стіл предметних переговорів

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів щодо закінчення війни Росії з Україною. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

«Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій», – заявив Зеленський.

За його словами, «дуже важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Великій Британії, Євросоюзу, Канаді, Австралії, Японії та іншим вільним країнам світ тільки наслідуватиме. А отже, його не обманути. Санкції не обійти».

Зеленський провів 8 березня перемовини з низкою світових лідерів та заявив про підтримку та розуміння з їхнього боку.

«Говорив сьогодні з Марком Рютте – прем’єр-міністром Нідерландів. У нас нова сторінка у відносинах з Нідерландами. Дякую за підтримку. (Говорив – ред.) з прем’єром Ізраїлю Беннетом, прем’єром Люксембургу Бетелем, президентом Франції Макроном. Маємо підтримку, маємо розуміння», – сказав Зеленський.

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