Зеленському цей день було б доречніше провести в Україні

Одна справа продемонструвати солідарність в скорботі, а інша - використовувати цю скорботу як привід для дружньої зустрічі з катом свого народу

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Зеленский в Израиле встретится с Путиным... Сообщают российские СМИ...

Холокост – это трагедия не израильского народа. Это трагедия всех стран, где массово убивали евреев, в том числе и Украины. Израиль, образованный уже после Холокоста, не может приватизировать право на общую историческую память и боль всего человечества.

Поэтому украинский Президент, вместо выполнения роли статиста в Израиле и очередной встречи там с убийцей современных украинцев Путиным, был бы уместнее в этот день в Украине, вместе со своим народом и его еврейской трагедией.

А если ему нужны встречи с руководством Израиля и бизнесом этой страны, то для этого была бы уместнее полноценная официальная поездка туда, а не перебежки между 50 лидерами других стран. И одно дело продемонстрировать солидарность в скорби, а другое – использовать эту скорбь как повод для дружеской встречи с палачом своего народа…

Особенно некрасиво это выглядит на фоне нападок Путина на Польшу по этой теме.

Польский президент не поехал, а украинский,таким образом, вероятно, продемонстрировал свою поддержку. Вопрос - кому?

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