Зеленський у Давосі: головний меседж стосуватиметься питань земельної реформи (трансляція)



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Володимир Зеленський у Давосі Фото: t.me/berezoview

21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму

У мережі з'явилися подробиці візиту делегації України на міжнародний форум до швейцарського Давоса.

Як пише в Telegram-каналі Тарас Березовець, головний меседж українського президента Володимира Зеленського на переговорах тут буде стосуватися питань земельної реформи. Про це автору повідомлення розповіли власні джерела в делегації.

У ході форуму в Давосі Володимир Зеленський провів зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, керівниками компаній SOCAR і Cargill. У цих зустрічах брала участь також міністр фінансів України Оксана Маркарова.

В рамках форуму з 21-го по 24 січня також буде працювати майданчик «Український дім». Захід організовує Фонд Віктора Пінчука третій рік поспіль. Темою дискусій в Українському домі в 2020-му стане «Україна: креативність, інновації, можливості».

Серед спікерів: глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, глава агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк, режисер Олег Сенцов та інші



