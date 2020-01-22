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    Зеленський у Давосі: головний меседж стосуватиметься питань земельної реформи (трансляція)

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    Володимир Зеленський у Давосі - Зеленський у Давосі: головний меседж стосуватиметься питань земельної реформи (трансляція)
    Володимир Зеленський у Давосі
    Фото: t.me/berezoview

    21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму

    У мережі з'явилися подробиці візиту делегації України на міжнародний форум до швейцарського Давоса.

    Як пише в Telegram-каналі Тарас Березовець, головний меседж українського президента Володимира Зеленського на переговорах тут буде стосуватися питань земельної реформи. Про це автору повідомлення розповіли власні джерела в делегації.

    У ході форуму в Давосі Володимир Зеленський провів зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, президентом ЄБРР Сумою Чакрабарті, керівниками компаній SOCAR і Cargill. У цих зустрічах брала участь також міністр фінансів України Оксана Маркарова.

    В рамках форуму з 21-го по 24 січня також буде працювати майданчик «Український дім». Захід організовує Фонд Віктора Пінчука третій рік поспіль. Темою дискусій в Українському домі в 2020-му стане «Україна: креативність, інновації, можливості».

    Серед спікерів: глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, глава агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрій Косюк, режисер Олег Сенцов та інші


    ЄБРР МВФ міністр Швейцарія Володимир Зеленський Оксана Маркарова
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