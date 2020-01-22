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    Економіка та фінанси

    Зеленський обговорив з директором-розпорядником МВФ умови для нової програми співпраці

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    Зеленський обговорив з директором-розпорядником МВФ умови для нової програми співпраці

    На початку грудня 2019 року Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів за механізмом розширеного фінансування

    Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою виконання умов, необхідних для затвердження нової програми співпраці. Про це Георгієва повідомила після зустрічі із Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

    «У нас було дуже захоплюююче, конструктивне обговорення досягнутого прогресу в судовій реформі та необхідності завершити дії, які досі чекають на виконання, щоб ми могли винести програму МВФ на раду наших директорів», - сказала вона.

    На початку грудня 2019 року Україна і МВФ домовилися про нову програму на суму близько 5,5 млрд доларів за механізмом розширеного фінансування.

    Зазначимо, Національний банк очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року.

    МВФ Національний банк Швейцарія фінансування Володимир Зеленський Україна президент
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