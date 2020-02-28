Зеленський ветував скасування закону про стройовий статут Збройних сил України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента Володимира Зеленського Фото: president.gov.ua

Наразі пропозиції президента до закону не опубліковані

Президент Володимир Зеленський ветував законопроєкт №2466 «Про визнання таким, що втратив чинність, закон «Про стройовий статут Збройних сил України». Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа – готується на розгляд з вето президента.

Натиснути для збільшення

«Законопроєкт спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору», – наголошується у пояснювальній записці.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №2466 «Про визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про стройовий статут Збройних сил України».

Зокрема, 300 нардепів підтримали його ухвалення за основу, після чого глава парламенту Дмитро Разумков запропонував схвалити документ у цілому. За ухвалення у цілому проголосували 278 нардепів.

Як повідомлялося, 30 листопада 2019 року було опубліковано закон №0906 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військових обов'язків і проходження військової служби)».

Нагадаємо, на початку лютого Рада скасувала закон про стройовий статут.

При цьому зазначалося, що скасування стройового статуту Збройних сил України не скасує військове вітання «Слава Україні» через те, що його закріплять окремим наказом.

Парламент затвердив вітання «Слава Україні» в армії та поліції в жовтні 2018 року. Крім того, у тексті статуту слова звернення «товариш» замінили словами «пан (пані)».