У Зеленського готують концепцію перехідного правосуддя для реінтеграції Криму та Донбасу



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Серед основних ідей — розробка Стратегії реінтеграції окупованих територій із планом дій, який би регулярно переглядався

Заступник керівника Офісу президента України Руслан Рябошапка обговорив із постійним представником українського президента в АР Крим Антоном Кориневичем і прокурором АР Крим Гюндузом Мамедовим розробку Стратегії реінтеграції окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це Рябошапка повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З головою робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Комісії з питань правової реформи Антоном Кориневичем і прокурором Автономної Республіки Крим Гюндузом Мамедовим обговорювали пріоритетні напрями роботи цієї групи в розробці правових основ повернення частини Донецької і Луганської областей та АР Крим під контроль України. Серед основних ідей — необхідність розробки Стратегії реінтеграції окупованих територій із планом дій, який би регулярно переглядався», — написав заступник голови ОП.

За його словами, з метою відновлення миру і нормального життя на окупованих територіях, усунення порушень прав наших громадян, притягнення до відповідальності за скоєні злочини, відшкодування збитків буде підготовлено концепцію перехідного правосуддя, імплементовано норми і принципи міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права.

«Крім того, один із пріоритетів — нарешті ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, підписаний майже 20 років тому», — наголосив Рябошапка.

За його словами, не маючи національного досвіду постконфліктного врегулювання, робоча група, яка переважно сформована з представників громадських організацій, візьме до уваги міжнародну практику.

«На першому засіданні Комісії з питань правової реформи має бути представлено пріоритетні напрями діяльності групи, а до 2020 року — напрацьовано перший пакет ініціатив глави держави», — повідомив Рябошапка.

За його словами, щоб уникнути хаосу українська влада повинна врегулювати процес повернення територій до нормального життя.

«Тимчасово окуповані території Донбасу та Криму - це не просто земля, яку нам потрібно повернути. Це українці, що на ній проживають, з якими нам потрібно налагодити спільне життя після п’яти років розриву, 1,4 мільйона вимушено переміщених осіб, багато з яких, цілком ймовірно, вирішать повернутися до своїх, часто пошкоджених, будинків. І ще багато проблем, пов'язаних із тимчасовою окупацією нашої землі», — зауважив Рябошапка.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський під час візиту до Херсонської області представив постійного представника держави в Автономній Республіці Крим — ним став Антон Кориневич.

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