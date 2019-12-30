Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста



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Президента просять позбавити Медведчука звання «Заслужений юрист України»

Зеленський не буде позбавляти Медведчука звання «заслуженого юриста»

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом позбавити депутата від «Опозиційної платформи — за життя» Віктора Медведчука звання «заслуженого юриста України».

Відповідь розміщена на сайті глави держави.

У ній пояснюється, що за чинним законодавством є тільки два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди.

Так, за законом «Про державні нагороди України» позбавити нагороди президент може «лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом».

Також нагороди або звання можна позбавити за законом «Про санкції» — у межах персональних санкцій проти фізичної особи — нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Рішення про застосування санкцій ухвалює РНБО за пропозицією Верховної Ради, президента, Кабміну, Нацбанку, СБУ.

У зв’язку з цим Зеленський не може позбавити Медведчука звання «заслужений юрист України».

«Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для прийняття Главою держави законного рішення, до Офісу президента України не надходили», — йдеться у відповіді президента.

Петиція за авторства Владислава Грезєва набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. У ній президента закликали позбавити Медведчука звання «заслужений юрист», бо він її отримав за «неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів».

Нагадаємо, минулого року на початку серпня розгорівся скандал, після того, як стало відомо, що з фільму про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який вийшов на екрани цьогоріч, видалили всі згадки про Віктора Медведчука, який був адвокатом у процесі над поетом.