Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори



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Володимир Зеленський заявив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання національної безпеки нашої держави

Розвідка США вважає, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача

Президент України Володимир Зеленський запевнив Сполучені Штати Америки, що Україна не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в США і не завдасть шкоди партнерським відносинам.

Про це Зеленський написав у Facebook.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, оскільки український нардеп намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Зеленський у відповідь на цю заяву заявив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання національної безпеки нашої держави.

Президент додав, що громадянам України «слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США» та не дозволяти собі вирішувати на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми.

«Як президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін. Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ.

Як повідомлялося, Помпео пообіцяв $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори в США.