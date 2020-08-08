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    Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори

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    Володимир&nbsp;Зеленський заявив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів &ndash; це питання національної безпеки нашої держави - Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори
    Володимир Зеленський заявив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання національної безпеки нашої держави

    Розвідка США вважає, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача

    Президент України Володимир Зеленський запевнив Сполучені Штати Америки, що Україна не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в США і не завдасть шкоди партнерським відносинам.

    Про це Зеленський написав у Facebook.

    Нагадаємо, розвідка США вважає, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, оскільки український нардеп намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

    Зеленський у відповідь на цю заяву заявив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику Сполучених Штатів – це питання національної безпеки нашої держави.

    Президент додав, що громадянам України «слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності, пов’язаної з президентськими виборами у США» та не дозволяти собі вирішувати на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми.

    «Як президент України ще раз хочу підкреслити і свою особисту принципову позицію, і фундаментальну позицію нашої держави в цілому. Ніколи й за жодних обставин неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. Ще раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі в майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і щирим партнерським відносинам зі США», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін. Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ.

    Як повідомлялося, Помпео пообіцяв $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори в США.

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