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    У світі

    Розвідка США вважає, що Росія працює на дискредитацію Байдена

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    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден - Розвідка США вважає, що Росія працює на дискредитацію Байдена
    Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден

    «Особи, пов’язані з Кремлем, підвищують ставку президента Дональда Трампа на переобрання» – розвідка

    Представники американської розвідки вважають, що Росія використовує різні заходи для очорнення кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена напередодні листопадових виборів.

    Про це заявив глава контррозвідки США Вільям Еваніна, повідомляє AP.

    Зазначається також, що особи, пов’язані з Кремлем, підвищують ставку президента Дональда Трампа на переобрання.

    Американські чиновники також вважають, що Китай у свою чергу не хоче, щоб Трамп переобрався на другий термін, тому загострює критику Білого дому і розширює зусилля по тиску на політичних діячів, які розглядаються як такі, що суперечать інтересам Пекіна.

    Заява Вільяма Еваніни в п’ятницю вважається найбільш різкою заявою розвідувального співтовариства США, що зв’язує Кремль зі спробами домогтися переобрання Трампа – чутлива тема для президента, який відкинув оцінки розвідслужб про те, що Росія намагалася допомогти йому в 2016 році. Еваніна також пов’язав несхвалення Москвою Байдена з його роллю віцепрезидента у формуванні політики адміністрації Обами, що підтримувала Україну.

    Трамп у п’ятницю заперечив ідею про те, що Росія зневажливо ставиться до Байдена. «Я думаю, що остання людина, яку Росія хоче бачити на посаді президента, – це Дональд Трамп, тому що ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я», – сказав він.

    В той же час Трамп погодився з розвідданими, що вказують на те, що Китай не хоче його переобрання. «Якби Джо Байден був президентом, Китай володів би нашою країною», – сказав він.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін. Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ.

    Як повідомлялося, Помпео пообіцяв $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори в США.

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