Трамп назвав країни, які не хочуть його переобрання



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Президент США Дональд Трамп

Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.

Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ. Він також підкреслив, що американські ЗМІ приділяють занадто багато уваги Росії у своїх публікаціях.

«А хіба не Китай є більш серйозною загрозою?», ­– запитав глава Білого дому.

До слова, минулого тижня чинний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені.

Нагадаємо, директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія, Іран і Китай намагаються вплинути на результат президентських виборів у США.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Нагадаємо, Байден на 15% випереджає Трампа в соцопитуванні.