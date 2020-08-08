Трамп назвав країни, які не хочуть його переобрання
Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін.
Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.
Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ. Він також підкреслив, що американські ЗМІ приділяють занадто багато уваги Росії у своїх публікаціях.
«А хіба не Китай є більш серйозною загрозою?», – запитав глава Білого дому.
До слова, минулого тижня чинний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені.
Нагадаємо, директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія, Іран і Китай намагаються вплинути на результат президентських виборів у США.
Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.
Нагадаємо, Байден на 15% випереджає Трампа в соцопитуванні.