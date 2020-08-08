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    У світі

    Трамп назвав країни, які не хочуть його переобрання

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    Президент США&nbsp;Дональд Трамп - Трамп назвав країни, які не хочуть його переобрання
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін.

    Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.

    Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ. Він також підкреслив, що американські ЗМІ приділяють занадто багато уваги Росії у своїх публікаціях.

    «А хіба не Китай є більш серйозною загрозою?», ­– запитав глава Білого дому.

    До слова, минулого тижня чинний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені.

    Нагадаємо, директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія, Іран і Китай намагаються вплинути на результат президентських виборів у США.

    Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

    Нагадаємо, Байден на 15% випереджає Трампа в соцопитуванні.

    До слова, Трамп у своїй виборчій рекламі проілюстрував хаос фотографією з Майдана.

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