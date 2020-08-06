Помпео пообіцяв $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори в США



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Глава Держдепу Майк Помпео заявив, що інформація дійсно повинна допомогти американській владі

Програма Держдепартаменту називається «Нагорода за справедливість»

Влада США готова запропонувати 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які роблять спроби втручання в американські вибори.

Про це заявив на брифінгу держсекретар Майк Помпео.

«Програма Держдепартаменту «Нагорода за справедливість»пропонує нагороду до 10 мільйонів доларів за ідентифікацію або виявлення будь-якої особи, яка за розпорядженням або під контролем іноземних держав втручається у вибори США», - заявив Помпео журналістам.

Помпео зазначив, що інформація дійсно повинна допомогти американській владі.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада цього року, а інавгурація нового лідера держави має відбутися у січні 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня чинний президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай зможуть підробити бюлетені

Раніше контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Глава Білого дому написав у соціальних мережах: «Ми без проблем голосували під час Першої світової війни та Другої світової війни, але тепер вони використовують Covid-19 для того, щоб обдурити, використовуючи пошту!».

Після бурхливої реакції людей у всьому світі на цей допис у соцмережах Трамп заявив, що не бажає перенесення президентських виборів, які повинні пройти в листопаді.

Між іншим, за останніми даними колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випередив по голосам підтримки чинного лідера країни Дональда Трампа в трьох ключових штатах.