Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, – американська розвідка



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«Деркач є проросійським українським парламентарем» – розвідка США

Заява контррозвідки присвячена подробицям діяльності противників США щодо виборів у країні, які відбудуться восени цього року

Росія використовувала колишнього регіонала, а нині позафракційного народного депутата Андрія Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.

Про це йдеться в заяві голови Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни, опублікованому на його сайті.

В цілому заява присвячена подробицям діяльності противників США щодо виборів у країні, які відбудуться восени цього року.

За його словами, нинішні дії Росії «узгоджуються з публічною критикою Москви» на адресу Байдена в ті часи, коли він ще був віцепрезидентом США, «за його роль в політиці адміністрації Барака Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії».

Як приклад Еваніна назвав скандал навколо «плівок Деркача». На його думку, Деркач, який опублікував ці записи, є «проросійським українським парламентарем». Мета Деркача – «підірвати кандидатуру Байдена і позицію Демократичної партії», зазначив Еваніна.

Водночас позицію Трампа, за його словами, російська влада, навпаки, намагається поліпшити.

«Деякі пов’язані з Кремлем особи також прагнуть підтримати кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні», – заявив глава американської контррозвідки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін. Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ.

Як повідомлялося, Помпео пообіцяв $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори в США.

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