  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, – американська розвідка

    • Розсилка
    <p>&laquo;Деркач є проросійським українським парламентарем&raquo; &ndash; розвідка США</p> - Росія використовувала депутата Деркача для впливу на вибори в США, – американська розвідка

    «Деркач є проросійським українським парламентарем» – розвідка США

    Заява контррозвідки присвячена подробицям діяльності противників США щодо виборів у країні, які відбудуться восени цього року

    Росія використовувала колишнього регіонала, а нині позафракційного народного депутата Андрія Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.

    Про це йдеться в заяві голови Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни, опублікованому на його сайті.

    В цілому заява присвячена подробицям діяльності противників США щодо виборів у країні, які відбудуться восени цього року.

    За його словами, нинішні дії Росії «узгоджуються з публічною критикою Москви» на адресу Байдена в ті часи, коли він ще був віцепрезидентом США, «за його роль в політиці адміністрації Барака Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії».

    Як приклад Еваніна назвав скандал навколо «плівок Деркача». На його думку, Деркач, який опублікував ці записи, є «проросійським українським парламентарем». Мета Деркача – «підірвати кандидатуру Байдена і позицію Демократичної партії», зазначив Еваніна.

    Водночас позицію Трампа, за його словами, російська влада, навпаки, намагається поліпшити.

    «Деякі пов’язані з Кремлем особи також прагнуть підтримати кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні», – заявив глава американської контррозвідки.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і Іран найбільше не хочуть, щоб він переобрався на другий термін. Трамп запевнив, що займає «дуже жорстку позицію» щодо РФ.

    Як повідомлялося, Помпео пообіцяв $10 мільйонів за інформацію про втручання у вибори в США.

    Читайте також:
    Розвідка США вважає, що Росія працює на дискредитацію Байдена
    розвідка Росія США вибори Андрій Деркач
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ