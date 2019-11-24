Зеленський відзначив державними нагородами трьох іноземок



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Зеленський вручив нагороди за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932-1933 років в Україні

Президент України Володимир Зеленський за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору відзначив державними нагородами трьох іноземок.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Зазначається, що за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор, президент постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня:

Діану Варнайтє — радницю Канцелярії уряду Литовської Республіки;

Агнєшку Голланд — режисерку, голову Європейської академії кіно, Республіка Польща;

Енн Елізабет Епплбом— історика, журналістку газети Washington Post, Республіка Польща.

Також Зеленський нагородив відзнакою президента України — Хрестом Івана Мазепи Леоніда Трегуба — голову Асоціації прибалтійських українців м.Клайпеда, Литовська Республіка.

Нагадаємо, вранці 23 листопада президент з дружиною вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Президентське подружжя поклало пам’ятні колоски скорботи до знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві. Володимир та Олена Зеленські також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомлялося, у Національному музеї Голодомору – геноциду вшановують загиблих українців.

23 листопада у храмах провели поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

До 30 листопада триватиме виставка-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча» у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія».

До 29 листопада у Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні».

До слова, за останніми соціологічними дослідженнями, в Україні 82% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 рр. був геноцидом українського народу.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.