Чи буде мінятися керівництво Київської облради? Новий голова обласної держадміністрації оприлюднив своє бачення



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Олексій Чернишов нагадав, що наступного року будуть місцеві вибори, які можуть суттєво змінити склад облради

Чернишов не очікує, що керівництво облради буде мінятися

Новий голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов прокоментував заяви про можливу відставку голови облради Миколи Стариченка. Керівник КОДА нагадав, що рішення стосовно відставки приймають депутати. Про це він сказав «Главкому» в своєму першому інтерв’ю на посаді.

Проте особисто Чернишов не очікує, що керівництво облради буде мінятися. «Не бачу в цьому необхідності», - говорить новий голова облдержадміністрації і додає, що «можливо на сьогодні щось не відповідає політичним реаліям». «Але ж люди обирали цих депутатів, тому я з ними й буду працювати», - запевнив Чернишов. Водночас новий очільник області нагадав, що наступного року будуть місцеві вибори, які можуть суттєво змінити склад облради.

«Задача ОДА наступного року – супровід і забезпечення об’єктивного і справедливого виборчого процесу в області. Я не є членом якоїсь партії. Відповідно ніяким штабом я займатись не буду», - стверджує Чернишов.

Наразі голова Київської облдержадміністрації розглядає облраду, «як структуру меншою мірою політичну, а здебільшого таку, яка допомагає ОДА реалізувати цілі».

«У мене прямий контакт з облрадою в особі голови, заступників, голів фракцій, комісій. За великим рахунком, будь-який депутат може до мене прийти, зателефонувати. Я для них абсолютно відкритий», - підкреслює Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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