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    Глава «Нафтогазу» готовий свідчити щодо адвоката Трампа, - ЗМІ

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    Голова правління НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Андрій Коболєв - Глава «Нафтогазу» готовий свідчити щодо адвоката Трампа, - ЗМІ
    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

    Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва «Нафтогазу»

    Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв готовий дати свідчення у федеральному розслідуванні США щодо адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані.

    Про це Коболєв заявив американському виданню Time.

    «З великою ймовірністю мене запросять для дачі свідчень у цій справі. Якби мене покликали, я був би готовий приїхати і дати свідчення», — наголосив Коболєв.

    Федеральні прокурори розслідують можливі порушення Джуліані щодо фінансування виборчих кампаній і незаконного лобіювання.

    Зазначалося, що розслідування пов'язане з федеральним справою проти двох соратників Джуліані, Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, яким минулого місяця були пред'явлені звинувачення в можливому порушенні законів про фінансування виборчої кампанії.

    Заплановані закриті свідчення Коболєва, про які раніше не повідомлялося, можуть пролити світло на недавні твердження керівників енергетичних служб США і України про те, що Парнас і Фруман намагалися використовувати свої зв'язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва «Нафтогазу».

    Зазначається, що свідчення Коболєва можуть з'явитися після свідчень іншого керівника «Нафтогазу», Андрія Фаворова, які він дав слідчим 21 листопада в Нью-Йорку.

    Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

    Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

    Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

    До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

    США Нафтогаз України Андрій Коболєв Дональд Трамп фінансування розслідування імпічмент президент Рудольф Джуліані
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