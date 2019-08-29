Зеленський вніс до Ради кандидатуру Гончарука на посаду прем'єра



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Олексій Гончарук Фото: facebook.com

Олексій Гончарук раніше працював в експертному центрі при Кабміні – BRDO, що фінансуються Європейським союзом

Президент України Владитмир Зеленський вніс у Верховну Раду кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністр України. Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук також повідомив про те, що кандидатуру Гончарука вже внесли, пише видання The Page.

Олексій Гончарук раніше працював в експертному центрі при Кабміні – BRDO, що фінансуються Європейським союзом. До очолювання цього центру в 2015 році, він був радником першого віцепрем'єра Степана Кубіва. З головою Офісу президента Андрієм Богданом Гончарука цієї весни познайомив співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який раніше був членом правління «Приватбанку». Гончарук прийшов на Банкову за рекомендацією Богдана, пише «Новое время».

За даними видання, у Гончарука склалися добрі відносини не тільки з Богданом, але і з президентом Володимиром Зеленським. Він часто супроводжував Зеленського у робочих поїздках регіонами, а також у складі офіційної делегації їздив з президентом до Туреччини. Гончарук присутній на зустрічах в Офісі, які стосуються економічних питань.

Зазначається також, що в списку депутатів від «Слуги народу» є низка колег Гончарука з BRDO: Олена Шуляк, Олександр Оржель, Віталій Безгін і Денис Малюська.

«Олексій всіх нас зібрав у BRDO як керівників напрямів. Він нас підбирав, виходячи з нашого досвіду, а сам займався більш широкими питаннями, спрямованими на те, щоб інспекції [державних органів] були сервісною функцією, а не фактором тиску на бізнес», - говорить Оржель про роботу в експертному центрі.

Раніше в інтерв'ю «НВ» ймовірний майбутній прем'єр розповідав, що до Революції Гідності, учасником якої він був, майже десять років займався юридичною практикою. Гончарук в інтерв'ю підкреслював, що виступає за продовження співпраці України з МВФ. «Це навіть не питання грошей – тут більше йдеться про довіру», - говорив він.

Крім цього, Гончарук розповідав про бачення першочергових реформ, додаючи, що багато реформаторських законопроектів вже прописано. «Реформи — це дуже конкретні зміни: відкриття ринку землі та вільний обіг капіталів, нормальний доступ до електромереж і рівний доступ до природних ресурсів», — говорив заступник голови ОП.

В інтерв'ю Bloomberg Олексій Гончарук допустив розблокування ринку землі до кінця року, а також процесу приватизації. За його словами, на даний момент ведуться дискусії зі Світовим банком про моделі проведення земельної реформи, щодо можливості придбання земельних ділянок іноземцями. Гончарук прогнозує, що навіть найбільш консервативна модель ринку землі дозволить прискорити зростання економіки на 0,5% ВВП, а найбільш ліберальна — понад на 3% на рік.

В інтерв'ю «НВ» він сказав, що вже мінімум 20 економічних законопроектів готові і чекають ухвалення. За його словами, ідеологія команди Зеленського з блоку економічних реформ полягає в тому, щоб домогтися більшої свободи та конкуренції, мінімізувати тиск та бюрократичне навантаження на людину й бізнес.

За словами економіста Павла Кухти, який разом з Гончаруком був в ініціативі «Люди важливі», у кандидата в прем'єри ліберальні економічні погляди. Кухта каже, що він «сильний управлінець і хороший організатор». Один із лідерів «Люди важливі» Сергій Гусовський називає Гончарука «трудоголіком і командним гравцем». У той же час, Олександр Солонтай з партії «Сила людей», від якої Гончарук балотувався на парламентських виборах 2014 року, згадує, що той в партії не займався кадровими питаннями і говорив, що в Україні треба передусім боротися з бідністю.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз ключове питання в тому, чи буде Гончарук самостійним гравцем. На його думку, на перших порах навряд чи. «Гончарук, напевно, братиме участь у підборі міністрів, але треба буде зліпити команду, адже вона формуватиметься виходячи із зв'язків з бізнесово-політичними групами. Тому йому треба надійніше сісти в кріслі прем'єра, перш ніж демонструвати самостійність», - зазначив політолог.

Тим не менш, Фесенко вважає, що Гончарук здатний отримати підтримку і розуміння міжнародних партнерів України і він не схильний до популізму. «Зеленський в питаннях макроекономіки не великий спеціаліст, тому йому доведеться довіряти новому прем'єру», - говорить політолог.