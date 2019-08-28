На зустріч Зеленського зі «слугами» прибув Гончарук



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Гончарука називають одним з кандидатів на посаду прем'єра

На зустрічі «слуг» із президентом, можливо, буде обговорюватися кандидатура нового прем'єра

Заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук, якого називають одним з кандидатів на посаду прем'єра, прибув до КВЦ «Парковий», де має в середу відбутися зустріч глави держави з новообраними депутатами від партії «Слуга народу».

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Гончарук під'їхав до центрального входу КВЦ «Парковий» та зайшов усередину.

Раніше потенційний керівник фракції партії «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія оприлюднив прізвища кандидатів на посаду прем'єр-міністра, серед яких був Гончарук.

До слова, депутат від партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко у коментарі журналістам перед зустріччю «слуг» із Зеленським повідомив, що на ній, можливо, буде обговорюватися кандидатура нового прем'єр-міністра.

«Є такі чутки, що сьогодні нам запропонують можливу кандидатуру на посаду прем’єр-міністра і, відповідно, ми проведемо дискусію всередині фракції, тому що згідно з Конституцією, ми маємо запропонувати цю кандидатуру», - сказав Корнієнко.

Водночас він не підтвердив і не спростував інформації, що йдеться про кандидатуру Олексія Гончарука.

Нардеп також не впевнений у тому, що на засіданні фракції у середу обговорюватиметься персональний склад нового уряду. «Я не думаю, що буде прямо предметна дискусія про людей сьогодні, тому що це ще формується, ідуть співбесіди, і я думаю, що до завтра це буде формуватися», - зазначив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, чи планує фракція у середу обговорити кандидатуру віцеспікера, він сказав: «Можливо. У нас є, принаймні, три кандидатури, які озвучувалися різними політичними силами на підготовчій групі: це пані Кондратюк; щодо пані Костанкевич, мені здається, що мажоритарники так і не озвучили її кандидатури офіційно, хоча вона лунала (вчора ми затвердили її на одну з керівних посад в одному з комітетів, а це виключає можливість їй стати віцеспікером); і «Європейська солідарність» пропонувала на посаду віцеспікера Джемілєва».

Нагадаємо, 29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».