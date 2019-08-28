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    Стало відомо, про що говорили «слуги» на зустрічі із Зеленським

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    Президент, який відвідав зустріч з новообраними депутатами, не спілкувався з журналістами - Стало відомо, про що говорили «слуги» на зустрічі із Зеленським
    Президент, який відвідав зустріч з новообраними депутатами, не спілкувався з журналістами
    Ілюстративне фото

    На зустрічі у «Парковому» були присутні перший помічник президента Сергій Шефір, заступники глави Офісу президента Олексій Гончарук і Руслан Рябошапка

    Зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії «Слуга народу» у виставковому центрі «Парковий» пройшла за закритими дверима, без телефонів.

    Зеленський приїхав і поїхав із заднього входу до будівлі, жодного слова журналістам президент не сказав.

    На зустрічі були також перший помічник президента Сергій Шефір, заступники глави Офісу президента Олексій Гончарук і Руслан Рябошапка, яким пророкують посади прем'єра і генпрокурора відповідно.

    «Обговорювали з президентом усі законопроєкти, які хочемо проголосувати. І про недоторканність, і про зменшення кількості депутатів, покарання за прогули і інші. Кадрових питань не обговорювали», - розповів журналістам новообраний «слуга», колишній кореспондент «1+1» Сергій Швець.

    За даними джерел, на першому засіданні Верховної Ради 29 серпня планують призначити прем'єра і частину міністрів. На тому ж засіданні може відбутися відставка генпрокурора.

    Нагадаємо, 29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради, на якому новообрані депутати складуть присягу. У цей же день відбудеться перше засідання першої сесії парламенту 9-го скликання.

    До слова, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів.

    Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу». 

     Читайте також: Як «слуги народу» тисли на кнопки у переддень запуску нової Ради. Репортаж

    Джерело: Українська правда

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