Геращенко поділилася, чим її розчарувала і чим порадувала промова Зеленського



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20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Ірина Геращенко не приховувала емоцій

Віце-спікер ВР Ірина Геращенко розчарована тим, що під час церемонії інавгурації не було хвилини мовчання за загиблими українськими воїнами

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що для неї важливо було почути в інавгураційній промові новообраного президента Володимира Зеленського про звільнення політв’язнів і українських територій.

Про це вона написала 20 травня у соцмережі Facebook.

«Почула - про звільнення політв’язнів і територій. Для мене це, правда, дуже важливо... Як і про Європу в головах», - зазначила Геращенко.

Водночас вона зауважила, що жодного разу не почула від Зеленського – «Революція гідності, РФ, ЄС, НАТО, Перемога».

«Виграла з десяток парі, що буде дочасний розпуск ВР, хоч це й не конституційно (але хто ж на такі «дрібниці» звертає увагу в епоху боротьби за лайки). Звернула увагу - вже не слуга народу, а навпаки, народ, кожен з народу несе відповідальність за ситуацію в країні», - розповіла Геращенко.

Також вона додала, що розчарована тим, що під час церемонії інавгурації не було хвилини мовчання за тими, хто заплатив життями за Україну.

«Бажаю успіху новій команді на благо України, бо Україна понад усе», - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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