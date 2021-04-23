«Росіяни просто знущаються з ПАРЄ». Інтерв’ю з українським депутатом, якого хочуть покарати

Народний депутат Олексій Гончаренко: Я розумію, що мої виступи опонентів дуже дратують, вони прямо про це кажуть

Олексій Гончаренко: Президент ПАРЄ Рік Дамс мене проігнорував

В Парламентській Асамблеї Ради Європи – новий скандал, вчергове зіграний в інтересах Росії. ПАРЄ може накласти санкції на одного з найактивніших членів української делегації Олексія Гончаренка, а саме - відсторонити його від участі в засіданнях на певний час.

Причина – занадто експресивна поведінка парламентаря під час засідання Асамблеї, на якому депутати слухали доповідь «Бачення асамблеї щодо стратегічних пріоритетів Ради Європи». Український політик, який розвернув державний прапор зі слідами ід куль, звернув увагу на те, що у доповіді не було жодної згадки про збройні конфлікти, які відбуваються між державами-членами Ради Європи.

Але цей виступ перервав президент ПАРЄ, бельгійський політик Хендрік (Рік) Дамс з вимогою відключити у Гончаренка мікрофон. Що й було зроблено. Але це викликало різку реакцію Гончаренка, і він продовжував виступати. За регламентом, суперечити президентові Асамблеї делегат не має право. Саме цей факт може стати зачіпкою для опонентів України відсторонити українського депутата від роботи, адже вже 27 квітня ситуацію розглядатиме Регламентний комітет ПАРЄ.

Буквально за годину до цього інциденту трапився ще один конфліктний випадок. Пан Дамс намагався завадити Гончаренку задати запитання канцлеру Німеччини Ангелі Меркель про те, чи Путін вбивця.

В експертному середовищі випадок із прапором називають лише приводом для того, щоби позбавити Гончаренка слова у ПАРЄ. Ще на минулій сесії у січні цього року голова російської делегації Пьотр Толстой подав скаргу на українського депутата ніби через образи, зокрема, через висловлювання Гончаренка, які він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Взимку Рік Дамс хоч і прийняв скаргу від російської делегації, але не заважав виступам Гончаренка. Тепер же ситуація кардинально змінилася. Такі кардинальні зміни за збігом обставин співпадають із візитом Дамса до Москви у березні, про який ЗМІ написали сухо, як про факт. З ким саме зустрічався президент ПАРЄ, не повідомлялося.

В інтерв’ю «Главкому» Олексій Гончаренко розповів, що намагався поговорити з Ріком Дамсом тет-а-тет і оцінив вірогідність накладання санкцій щодо себе.

Олексій Гончаренко: Росія зневажає багато резолюцій

Під час вашого виступу з прапором вам зробив зауваження президент ПАРЄ Хендрік (Рік) Дамс. Як ви вважаєте, яка причина його емоційної реакції зараз, адже раніше той же Дамс не робив вам зауважень, хоч виступи були не менш помітні? Що змінилося?

За півгодини до цього я мав виступ, поставив запитання пані Ангелі Меркель, запитав, чи Путін вбивця. Але він і це моє питання до неї прокоментував, мовляв, це питання йому не подобається. Мені важко сказати, чому він так зараз поводиться. Нещодавно він відвідав Москву (Хендрік Дамс відвідав Москву з робочим візитом 15-16 березня 2021 року – Главком»). Може, це Білокам’яна на нього якимось чином вплинула.

Хочу підкреслити, що немає жодного правила ПАРЄ, яке би забороняло використання візуальної символіки, тим більше національний прапор. Добре, якщо говорити не про правила, а про певні традиції, які склалися, то в понеділок (19 квітня) виступали вірменські колеги, демонстрували фотографії вбитих вірменських солдат. Ніхто їм ані слова не казав. Багато колег приходять на засідання в масках з національними прапорами, ніхто їм також нічого про це не каже. А Леонід Слуцький (заступник голови російської делегації в ПАРЄ) включається по Zoom на фоні двухголового орла. Також через це у нього ніяких проблем. І тільки український прапор – це проблема.

Але ж справа не тільки у прапорі. Формально підставою застосувати санкції може бути те, що ви почали перебивати Ріка Дамса, що заборонено, продовжили говорити, навіть коли вам було відключено мікрофон.

Так, це заборонено (перебивати президента ПАРЄ), правда. Але вибачте, є хронологія. Спочатку перервали мій виступ через прапор, чого ні з ким не робили, що не прописано у правилах ПАРЄ. Потім вже так, я сперечався, адже несправедливість викликає певні емоції.

Свого часу президент ПАРЄ Педро Аграмунта подав у відставку через великий скандал і російські гроші. Нині проросійську позицію займає чинний президент ПАРЄ Рік Дамс. Чи є підстави говорити про те, що і його схилили до такої ж позиції російські гроші?

Я не прокурор, не слідчий. Я не бачив, щоби хтось комусь передавав гроші, чи переказував на рахунок. Тому я нікого не можу звинувачувати. Тут навіть питання не в грошах. Є певні настрої (в сесійній залі - Главком). Наприклад, у четвер була доповідь щодо Олексія Навального. До цієї доповіді я подав дві правки, які взагалі були єдиними. Доповідь починалася тим, що пан Навальний проходив реабілітацію у Німеччині після важкої хвороби. Але це знущання, бо ми всі знаємо, що там було. І тому я подав правку, що це сталося не після важкої хвороби, а після отруєння. А якщо після отруєння, то пропонував додати вимогу до російської влади провести розслідування. В тому числі - встановлення можливої причетності до цього отруєння з боку російської влади, про що заявляли журналісти-розслідувачі і сам Навальний.

Обидві мої правки пройшли розгляд на комітеті. Але після цього французькі колеги подали правку про те, щоби виключити з тексту необхідність розслідування. Вони обґрунтовували це тим, що буде окрема доповідь через декілька місяців. І що потрібно підтримувати дружні відносини з Росією. Їх пропозицію Асамблея підтримала. Тепер ми маємо абсолютно нелогічну ситуацію, коли одночасно в резолюції у нас йдеться про те, що людина отруєна, але вимоги розслідування злочину немає.

Росія заявила, що не виконуватиме резолюцію ПАРЄ по Навальному, як і інші «політизовані» рішення інститутів Ради Європи. Зважаючи на повне ігнорування Росією рішень Асамблеї, як така поведінка країни може позначитися на майбутніх голосуваннях парламентарів?

Росія зневажає багато резолюцій. Резолюція по Навальному далеко не перша. Була низка резолюцій по Україні з вимогою деокупації Криму, звільнення Донбасу, полонених ігнорувалися. В підсумку - нічого. Росіяни влітку повернулися до ПАРЄ без жодних санкцій. Тепер вони просто знущаються з цієї інституції. Асамблея приймає резолюцію по Навальному, якого утримують в ув’язненні всупереч рішення Європейського суду з прав людини, інституції, рішення якої є обов’язковими для виконання. Але Росія ігнорує. Тобто усі тварини між собою рівні, але є тварини рівніші.

Наскільки одностайна у підтримці вас українська делегація у ПАРЄ на чолі з головою Марією Мезенцевою?

Уся наша делегація мене підтримує. За винятком представника ОПЗЖ Олега Волошина, якого вже давно називають «п’ятою колоною» РФ, як і всю його партію. Я дякую нашій делегації, і сподіваюся, що вона ще з більшими силами це робитиме, тому що мова взагалі йде не про мене, а про те, що намагаються покарати Україну за те, що вона не зручна, хочуть змусити її мовчати. Думаю, що це неприпустимо.

Чи спілкувалися ви з колегами-парламентарями після засідання. Більшість з них підтримують, чи засуджують вас?

Я не порушував жодного правила ПАРЄ. Колеги мене підтримують. В усякому разі мені особисто вони висловили свою позицію, під час засідань політичних груп також.

Чи була у вас можливість після засідання запитати у Дамса особисто про те, що відбулося і чому він так реагував?

Ні. Хоча правила та процедури ПАРЄ прямо передбачають, що президент ПАРЄ має прояснити ситуацію з членом щодо якого у нього є питання. Можливо я не почув, не зрозумів його, можливо, він у чомусь не правий. Розгляду якихось скарг мала би передувати його розмова зі мною. Такої розмови не було. Більше того, я особисто ініціював з ним розмову, бо у мене є до нього питання. Але він мене на таку розмову не запросив.

Чи намагатиметеся ще якось з ним поспілкуватися?

Як? Я вже їду зі Страсбурга, оббивати пороги не буду. Офіційно про своє бажання поспілкуватися з президентом я повідомив. Але ніхто до мене не вийшов, на зустріч з ним не запрошував.

Наскільки велика ймовірність накладання санкцій? Мова іде про відсторонення вас від роботи?

Саме про це і йде мова. Я розумію, що мої виступи їх (опонентів - Главком) дуже дратують, вони прямо про це кажуть. Їхнє завдання – це закрити мені рота, забрати в мене право слова. Нині Процедурний комітет ПАРЄ розглядає скаргу на мене голови російської делегації Петра Толстого. Він скаржиться на дві речі: на відео, і на мій виступ, де я казав, що Путін вбивця, а вони його посібники. До цього слід додати те, що було під час мого запитання до Меркель і обвинувачення мене у непідкоренні вимогам президента ПАРЄ. Попереднє рішення планується ухвалити наступного тижня. Небезпека, що санкції введуть, є.

Тобто може бути покарання за відео, викладене у соцмережах?

Так. Взагалі, якщо станеться покарання за висловлювання, то це буде перший прецедент у ПАРЄ, адже до цього часу ніколи такого не було.

Яким чином Україна може завадити запровадженню цих санкцій, зокрема якщо говорити про те, що робить задля цього наша делегація?

За всю Україну сказати не можу. Рішення приймає Процедурний комітет ПАРЄ, в якому Україну представляє три людини: Сергій Власенко, Юлія Льовочкіні і я, але я не можу голосувати. В позиції пана Власенка я впевнений, у позиції пані Льовочкіної – ні. Більше з точки зору голосування ніхто нічого змінити не може. Чи може щось зробити, наприклад, МЗС? Думаю, якщо таке бажання є, то докласти зусиль вони можуть. Головне – результат. Це може бути заява, може бути дія, контакт із Радою Європи. Знову ж таки, мова іде не про мене, а про якийсь новий курс, який тут відбувається і він дуже небезпечний, бо зневажаються всі базові цінності цієї інституції на користь країни-агресора.

Є велика вірогідність, що у 2022 році очолить ПАРЄ нідерландський «лівий» політик Тіні Кокс, якого називають яскраво проросійським. Що це означає для України, яких змін чекати?

До цієї сесії я б вам сказав, що суттєво погіршиться ситуація. Але після цієї сесії, чесно кажучи, я не знаю, куди вже гірше.

Михайло Глуховський, «Главком»