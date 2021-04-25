У Путіна припустили, коли президент Росії може зустрітися із Байденом

Байден і Путін можуть зустрітися вже у червні

Поки що обговорення зустрічі президентів на робочому рівні не ведуть

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні. При цьому конкретні терміни залежать від багатьох факторів. Про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За словами Ушакова, сьогодні обговорення зустрічі президентів на робочому рівні не ведуть.

«... але сигнал отримано, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо приймати рішення, звичайно», – зазначив Ушаков.

Помічник Путіна також підкреслив, що зустріч президентів Росії і США може відбутися у червні «навіть є конкретні дати». При цьому він не став називати ці дати.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».