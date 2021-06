Зірки НБА влаштували сутичку на паркеті. Знадобилися охоронці

Під завісу шостого матчу півфіналу Східної конференції НБА між «Атлантою Хоукс» і «Філадельфією Сіксерс» сталася сутичка між центровим Джоелом Ембіїдом і важким форвардом Джоном Коллінзом.

Ембіід порушив правила в нападі, після чого звалився на Коллінза. Джону довелося скидати з себе центрового «Філадельфії». Той піднявся і почав рухатися в бік гравця «Атланти», який в підсумку опинився притиснутим до конструкції щита.

Joel Embiid and John Collins in each other's faces late in the fourth. pic.twitter.com/vJooBJD8Ea