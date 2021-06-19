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    Зірки НБА влаштували сутичку на паркеті. Знадобилися охоронці

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    Зірки НБА влаштували сутичку на паркеті. Знадобилися охоронці
    Фото з відкритих джерел

    Рахунок у півфінальній серії між «Атлантою» і «Філадельфією» став рівним

    Під завісу шостого матчу півфіналу Східної конференції НБА між «Атлантою Хоукс» і «Філадельфією Сіксерс» сталася сутичка між центровим Джоелом Ембіїдом і важким форвардом Джоном Коллінзом.

    Ембіід порушив правила в нападі, після чого звалився на Коллінза. Джону довелося скидати з себе центрового «Філадельфії». Той піднявся і почав рухатися в бік гравця «Атланти», який в підсумку опинився притиснутим до конструкції щита.

    Обидва гравці були покарані технічними зауваженнями. Баскетболістів вдалося заспокоїти після втручання охорони.

    «Філадельфія» на виїзді обіграла «Атланту» (104:99) і зрівняла рахунок у серії 3-3.

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    Теги: баскетбол НБА
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    Зірки НБА влаштували сутичку на паркеті. Знадобилися охоронці