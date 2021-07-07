У Вільнюсі відбулася зустріч президентів України та Литви

За результатами зустрічі очікується спілкування Зеленського та Наусєди з представниками ЗМІ

Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський у Вільнюсі проводить зустріч із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зустріч відбувається у рамках візиту глави Української держави до Литви.

«У межах робочого візиту до Литви триває зустріч глави Української держави Володимира Зеленського та президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди. Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі», – йдеться у повідомленні.

Планується, що після завершення переговорів президенти візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині».

Також очікується спілкування Зеленського та Наусєди з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці.

Вдень у вівторок під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.

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