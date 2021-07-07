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    У Вільнюсі відбулася зустріч президентів України та Литви

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    За результатами зустрічі&nbsp;очікується спілкування Зеленського та Наусєди з представниками ЗМІ - У Вільнюсі відбулася зустріч президентів України та Литви
    За результатами зустрічі очікується спілкування Зеленського та Наусєди з представниками ЗМІ
    Архівне фото president.gov.ua

    Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі

    Президент Володимир Зеленський у Вільнюсі проводить зустріч із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

    Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зустріч відбувається у рамках візиту глави Української держави до Литви.

    «У межах робочого візиту до Литви триває зустріч глави Української держави Володимира Зеленського та президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди. Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі», – йдеться у повідомленні.

    Планується, що після завершення переговорів президенти візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині».

    Також очікується спілкування Зеленського та Наусєди з представниками ЗМІ.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці.

    Вдень у вівторок під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.

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    Теги: політика Литва Володимир Зеленський Україна президент
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    У Вільнюсі відбулася зустріч президентів України та Литви