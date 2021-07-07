У Вільнюсі відбулася зустріч президентів України та Литви
Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі
Президент Володимир Зеленський у Вільнюсі проводить зустріч із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.
Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зустріч відбувається у рамках візиту глави Української держави до Литви.
«У межах робочого візиту до Литви триває зустріч глави Української держави Володимира Зеленського та президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди. Зустріч відбувається у вузькому форматі у Президентському палаці у Вільнюсі», – йдеться у повідомленні.
Планується, що після завершення переговорів президенти візьмуть участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині».
Також очікується спілкування Зеленського та Наусєди з представниками ЗМІ.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 6-7 липня перебуває з візитом у Литовській Республіці.
Вдень у вівторок під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.