Збірна України розгромила Угорщину та вийшла на Євробаскет

Українці продемонстрували фантастичну гру, обігравши угорців і зайнявши перше місце в групі F

Збірна України виграла вирішальний матч кваліфікації Євробаскета-2022.

Поєдинок проти Угорщини не мав для України значення у контексті виходу із групи. "Синьо-жовті" забезпечили собі потрапляння до трійки найкращих та гарантували вихід до фінальної частини Євробаскету-2022.

Перед останнім туром Україна могла тільки покращити свою позицію. Щоб посісти друге місце Україні було достатньо перемогти угорців. Водночас перемога з перевагою у +25 означала, що Україна виграє групу.

Національна команда розібралася з командою Угорщини з рахунком 97:63. Найрезультативнішими в складі українців стали Бобров (19 очок) та Мішула (18).

Перемога дозволила Україні посісти перше місце у групі з 10 очками.

Після цієї феєричної перемоги збірна України з першого місця групи F вийшла на чемпіонат Європи. Словенці (діючі чемпіони Європи, між іншим) - другі, Угорщина - третя.

Відбірковий турнір Євробаскету-2022. Група F.

Угорщина - Україна - 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20).

Угорщина: Марсель Понго (6), Адам Сомогі (2), Мате Фезекас (2), Норберт Лукаш (2), Акош Келлер (6), Давид Войвода (4), Жольт Сабо (2), Балінт Хорті (1), Золтан Перл (10), Марко Філіповіті (17), Мате Понго (7), Кемаль Караходжич (4).

Україна: Джером Рендл (9), Олександр Липовий (11), Богдан Близнюк (4), В'ячеслав Петров (2), Володимир Герун (12) (старт), В'ячеслав Бобров (19), Сергій Павлов (12), Олександр Мішула (18), Юссуф Санон (4), Андрій Войналович, Віталій Зотов (4), Дмитро Скапінцев (2).

Як повідомлялось раніше, головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс назвав розширений список команди на матчі відбору на Євробаскет-2022.