Визначився переможець баскетбольної Суперліги України

«Прометей» у трьох матчах фінальної серії здолав «Запоріжжя»

Баскетбольна команда з Кам’янського «Прометей» вперше в історії перемогла в чемпіонаті України з баскетболу. У фінальній серії їй вистачило три матчі, аби здолати «Запоріжжя». Примітно, що господарі протягом матчі вели в рахунку з різницею в 25 очок, проте втримати перевагу не змогли – 83:88 і 0:3 в серії.

Рашад Вон — MVP фінальної серії Суперліги. Фото: FBU

Символічна збірна регулярного чемпіонату Суперліги

Майк Кеффі (Запоріжжя, 40 матчів) – 16.9 очка, 7.6 передачі, 4.4 підбирання, 1.9 перехоплення (РЕ 18.1)

Богдан Близнюк (Київ-Баскет, 38 матчів) – 12.2 очка, 5.5 підбирання, 3.3 передачі (РЕ 15.0)

Ді Джей Стефенс (Прометей, 38 матчів) – 12.7 очка, 5.4 підбирання, 1.4 перехоплення, 1.2 блок-шота (РЕ 16.5)

В’ячеслав Бобров (Дніпро, 33 матчі) – 10.6 очка, 6.2 підбирання, 3.0 передачі (РЕ 16.1)

Льюїс Салліван (Хімік, 39 матчів) – 16.3 очка, 9.8 підбирання, 2.6 передачі (РЕ 20.6)