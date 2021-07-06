Зеленський зустрівся з президентом Євроради: про що говорили

Президент України обговорив у Литві підготовку до саміту з ЄС та ситуацію з безпекою на кордоні

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Литви зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Як повідомляє пресслужба глави держави, співрозмовники обговорили підготовку до 23-го саміту Україна-ЄС, який пройде в Києві 12 жовтня цього року. Зеленський подякував Мішелю за ухвалення проєкту угоди про Спільний авіаційний простір України і ЄС і висловив надію, що її підпишуть найближчим часом. Також обговорювалась ініціатива «Асоційоване тріо» України, Грузії і Молдови.

Мішель заявив, що ЄС приділяє велике значення відносинам з Україною і запевнив, що підтримка її суверенітету і територіальної цілісності залишиться непохитною.

Також Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою і обговорив європейську перспективу України, підтримку цієї мети з боку ЄС, безпекову ситуацію в регіоні. Український президент подякував Литві і керівництву ЄС за чітку позицію про те, що відновлення діалогу ЄС-РФ неможливе в умовах агресії Росії проти України.