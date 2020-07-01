Зеленський запровадив ще одне свято в Україні документ



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У другу неділю листопада українські виноградарі і винороби святкуватимуть професійне свято

Кабмін погодив відповідний указ Зеленського

В Україні з'явиться ще одне нове свято - День виноградаря і винороба. Кабінет міністрів підтримав відповідний указ президента Володимира Зеленського.

«Установити в Україні професійне свято - день виноградаря і винороба, яке відзначати щорічно у другу неділю листопада. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», - вказано у тексті указу.

Слід зазначити, раніше Кабмін погодив указ президента про встановлення Дня митника - 25 червня. Ця дата - день прийняття Верховною Радою закону «Про митну справу в Україні» у 1991 році.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.