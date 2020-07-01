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    Зеленський запровадив ще одне свято в Україні

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    У другу неділю листопада українські виноградарі і винороби святкуватимуть професійне свято&nbsp; - Зеленський запровадив ще одне свято в Україні
    У другу неділю листопада українські виноградарі і винороби святкуватимуть професійне свято 

    Кабмін погодив відповідний указ Зеленського

    В Україні з'явиться ще одне нове свято - День виноградаря і винороба. Кабінет міністрів підтримав відповідний указ президента Володимира Зеленського.

     «Установити в Україні професійне свято - день виноградаря і винороба, яке відзначати щорічно у другу неділю листопада. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування», - вказано у тексті указу.

    Слід зазначити, раніше Кабмін погодив указ президента про встановлення Дня митника - 25 червня. Ця дата - день прийняття Верховною Радою закону «Про митну справу в Україні» у 1991 році.

    Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.

     

    Кабмін свята аграрії Володимир Зеленський фермерство
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