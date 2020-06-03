В Україні з’явилося іще одне свято



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Українські фермери отримали власне свято

День фермера відзначатимуть у червні

Кабінет міністрів України схвалив проєкт указу президента про встановлення Дня фермера, який відзначатимуть щороку 19 червня.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 3 червня.

Зазначено, що реалізація цього рішення сприятиме вшануванню праці фермерських господарств і їхнього внеску в розвиток агропромислового комплексу та продовольчої безпеки України.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту указу, цього дня в Україні в 2003 році був прийнятий закон «Про фермерське господарство».

За даними уряду, нині в аграрному секторі економіки виробництво сільгосппродукції займає понад 76 тис. суб'єктів господарювання, із них 50 тис. сільгосппідприємства.

Кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання за формою «фермерське господарство» сягає майже 47 тис. одиниць, що становить 62% від загальної кількості.

Між іншим, у Чехії б’ють на сполох через українських заробітчан. Як розповідають чеські фермери, чехи не хочуть працювати на полях, цю роботу виконують українці, філіппінці і румуни.

Нагадаємо, в Естонії урожай полуниці під загрозою через те, що в країну не можуть приїхати українські заробітчани. Естонські фермери просять уряд повернути на поля українських працівників.

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